Dores pós-Carnaval? Veja as ocorrências mais comuns e como tratá-las

Dias intensos em bloquinhos, além do excesso de álcool, costumam trazer dores e infecções respiratórias para os foliões após o Carnaval

O Carnaval é uma das festas mais aguardadas e comemoradas pelos brasileiros. No entanto, após dias intensos de bloquinhos, exposição ao sol e abuso de álcool, a folia costuma cobrar seu preço e muitas pessoas sentem no corpo as consequências do excesso de esforço. As ocorrências mais comuns pós-Carnaval são dores musculares e articulares ou infecções respiratórias.

A exposição prolongada a multidões no Carnaval facilita a proliferação de vírus e bactérias, já que as noites maldormidas e o consumo excessivo de álcool baixam a imunidade dos foliões.

“Essas infecções respiratórias acontecem no contato de gotículas de saliva expelidas que entram pelo nariz. A entrada do vírus sempre começa pela cavidade nasal, que funciona como um ar condicionado. Quando está limpo, funciona muito bem. Porém, caso o nariz fique muito congestionado, também pode ocorrer a otite. Após algum tempo, a infecção pode evoluir para a laringe e a faringe, causando outras doenças como a laringite. Na fase inicial, pode ou não pode haver sintomas, mas quando desce para a garganta, já apresenta sinais”, explica a otorrinolaringologista Marcela Suman, que atua em Brasília.