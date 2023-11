Dor nas costas durante a menstruação é normal? Especialista explica

A maioria das mulheres sente desconforto durante a menstruação. A dor nas costas, por exemplo, atinge cerca de 46% das brasileiras, de acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope).

A dor nas costas durante o período menstrual ocorre por uma combinação de fatores físicos e hormonais, explica o ortopedista Bruno Fabrizio, especialista em cirurgias de coluna.

“Durante o ciclo menstrual, os níveis de hormônios, como o estrogênio e a progesterona, flutuam. Essas mudanças podem afetar os tecidos e músculos, levando a sensibilidade e dor em várias partes do corpo, incluindo a coluna”, afirma.

O especialista explica que durante a menstruação, o útero se contrai para ajudar a eliminar o revestimento uterino. Essas contrações podem causar dor pélvica e irradiar para as costas. Além disso, a retenção de líquido também pode colaborar para o desconforto na região.

“Algumas mulheres sofrem com retenção antes e durante a menstruação. Isso pode causar inchaço nas articulações e músculos, o que, por sua vez, pode levar ao desconforto na coluna”, pontua.

SINTOMA DE ENDOMETRIOSE

Além destes, a endometriose é outra causa para a dor na lombar no período do ciclo menstrual. A condição é provocada pela migração do tecido que reveste a cavidade uterina para outras partes do corpo, incluindo a coluna vertebral.

“Isso pode causar dor crônica nas costas que piora durante a menstruação”, enfatiza Bruno. Segundo ele, algumas mulheres também podem experimentar uma série de sintomas físicos e emocionais antes da menstruação, que podem incluir sensibilidade na coluna e dor.

COMO REDUZIR AS DORES?

De acordo com Bruno, “durante a menstruação, as mudanças hormonais e físicas podem afetar a postura e a forma como as mulheres se movem. Isso pode levar a uma tensão muscular que resulta em dor nas costas”.

Por isso, para reduzir o desconforto, ele recomenda realizar atividades físicas e exercícios para corrigir a postura. Também é fundamental procurar ajuda médica para diagnosticar e tratar o problema, principalmente se a dor for persistente.

“Se você está enfrentando dores nas costas durante a menstruação, é aconselhável procurar orientação médica. O especialista pode ajudar a determinar a causa e sugerir tratamentos apropriados, como analgésicos, fisioterapia ou terapias hormonais, dependendo do diagnóstico”, finaliza.