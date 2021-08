Dopamine dressing: a tendência de moda que promete deixar mais feliz

Reprodução Dopamine dressing: conheça a tendência de moda que promete te deixar mais feliz









Resumo Dopamine dressing é a tendência que consiste em se vestir com peças que a deixarão mais feliz.

A tendência surgiu por conta de estudos que dizem que a roupa pode influenciar nas emoções humanas.

A dopamina tem a função de influenciar as emoções, o humor, o aprendizado e a atenção.





Dopamine dressing é a tendência que consiste em se vestir com peças que a deixarão mais feliz. Desse modo, os looks são constituídos por itens que se adaptem ao nosso corpo e personalidade. Como consequência, melhora o nosso humor. Segundo a consultora de moda Karine C. Rodrigues, a ideia é vestir roupas que fazem você se sentir bem e feliz. “Essa moda, além de ser fácil de seguir, pode fazer toda a diferença no seu dia a dia”, diz.





A tendência surgiu por conta de estudos que dizem que a roupa pode influenciar as emoções humanas. “Roupas e acessórios têm o poder de influenciar nosso humor e, consequentemente, mudar nosso dia. Nessa linha, surgiu a tendência conhecida como dopamine dressing (ou “vestir-se de dopamina”, em tradução livre do inglês)”, explica. A dopamina tem a função de influenciar as emoções, o humor, o aprendizado e a atenção.

De acordo com Karine, não existem peças obrigatórias, mas elementos mais divertidos, coloridos, criativos e inusitados. “O importante aqui é usar peças que animam o dia e melhoram o humor”, explica.

Entre as cores mais usadas, estão roupas coloridas e vibrantes. “De maneira geral o colorido é bem-vindo, um lindo arco-íris ou círculo cromático, qualquer cor faz parte, porém com mais intensidade. Brilho, neon, a cor viva e intensa”, comenta.

Se você deseja aderir ao dopamine dressing, a consultora de moda dá algumas dicas para montar looks com peças que já temos em casa. “Vamos deixar de lado as cores mais neutras e escuras, aqui a ideia é fazer combinações mais inusitadas, vamos ousar da criatividade. Um mix de acessórios, uma combinação de cores diferentes, brincar de usar peça estampada com alguma outra peça colorida ou até mesmo fazer um mix de estampas”, explica.

Para Karine, as principais vantagens do dopamine dressing é trazer mais cor e alegria para o seu dia a dia e para a sua vida. “Uma moda mais inusitada, criativa, ousada, colorida, estampada é uma forma de você sair da sua zona de conforto e experimentar novos itens fashion ou até mesmo reinventar as peças do seu armário”, diz.

“A ideia geral dessa tendência é trazer leveza e um toque de bom humor no seu dia a dia, abusar muito das cores, já que ela é algo muito importante para a nossa imagem e comunicação, transmitem sensações e emoções e podem falar muito sobre o estilo de cada um”, termina.