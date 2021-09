Dony De Nuccio emenda “Te Devo Essa!” com “Cereja do Bolo” no SBT; confira aqui!

Lourival Ribeiro/SBT Dony De Nuccio e Beca Milano





Aos 37 anos, Dony De Nuccio é mais um dos belos exemplos de jornalistas que migraram para o entretenimento e se deram muito bem. Depois de comandar o “Te Devo Essa! Brasil”, uma coprodução do SBT em parceria com a Discovery, o ex-âncora do “Jornal Hoje”, da Globo, estreia neste sábado (4), a partir das 21h30, à frente da terceira edição do “Bake Off Brasil — Cereja do Bolo”, que será levado ao ar antes do “Bake Off Brasil — Mão na Massa”.





Mostrando total sintonia com a nova atração, o apresentador disse ter se apaixonado pela confeitaria após passar pela tenda do “Bake Off Brasil — Celebridades” como competidor e sair de lá como vencedor. Por fim, a mistura promete ficar perfeita com uma dose de Dica da Beca, o quadro que tira as dúvidas mais recorrentes dos telespectadores e aquela pitadinha de humor do Expectativa x Realidade, com Murilo Couto e Juliana Oliveira comentando de forma irreverente os resultados desastrosos apresentados pelos participantes.