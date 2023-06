Dono de restaurante leva padre ao local para ‘funcionários confessarem roubo’

A Taqueria Garibaldi já estava sob investigação do Departamento de Salários e Horas quando um dos proprietários, Eduardo Hernandez, ofereceu os serviços do padre aos funcionários em novembro de 2021, apenas para os funcionários católicos do restaurante. O objetivo era fazer com que eles confessassem ter roubado o restaurante de comida mexicana, conforme acreditava o dono do estabelecimento, segundo reportagem do “Los Angeles Times”.

“Achei a conversa estranha e diferente das confissões normais”, disse Maria Parra, que trabalhava como garçonete na Taqueria Garibaldi.

Em vez de confessar o que ela queria confessar, o padre informou a Parra que faria perguntas para “tirar os pecados de mim”, escreveu ela em uma declaração juramentada anexada a um processo do Departamento do Trabalho movido contra o restaurante e seus proprietários no ano passado.