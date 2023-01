Dono de mercearia viraliza com ‘cadáver’ de cliente que ‘pediu fiado’

Quem nunca viu num bar um cartaz pendurado dizendo “Fiado só amanhã”? Um clássico.

Pois o dono de uma mercearia no bairro de Los Hornos, em La Plata, na província de Buenos Aires (Argentina), resolver radicalizar na mensagem a quem quer consumir e pagar só depois. Ele colocou sentado numa caixa de papelão um boneco com figura humana, envolto por um saco fechado com fita adesiva.

No peito do “cadáver”, a mensagem macabra colada, na forma de alerta: “Pediu fiado” – dando a entender que o pedido do cliente “não acabou bem”.

A brincadeira viralizou esta semana nas redes sociais. Muitos acharam graça. Alguns se disseram até “orgulhosos” de morar em Los Hornos por causa do episódio. Porém houve quem dissesse que o proprietário do estabelecimento tinha ido longe demais. “Piada de mau gosto”, disseram.