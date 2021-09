Dono de funerária morre em acidente entre motos em Nova Venécia

O proprietário da funerária Unipax, Jobin Figueiredo, de 32 anos, morreu em um acidente envolvendo o veículo que ele pilotava e outra moto na tarde desta quarta-feira (8), no bairro São Cristóvão, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. “Jobin da Funerária”, como era conhecido, chegou a ser socorrido em estado gravíssimo para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.