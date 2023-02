Dono de clínica de estética é preso suspeito de abusar de clientes em São Mateus

O dono de uma clínica de estética localizada em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, foi preso na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, no último sábado (18). De acordo com a Polícia Civil, ele é suspeito de abusar de clientes durante procedimentos estéticos.As nformações são da Polícia Civil e A Gazeta.