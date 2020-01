Dono de bar é assaltado enquanto descansava na rede em Jaguaré

A suspeita afirmou que sofria agressões do homem. Após prestar depoimento, ela foi liberada

Uma mulher se apresentou nesta segunda-feira (27), na Delegacia Regional de Colatina, no Noroeste do Estado, afirmando ter matado o marido. Ela contou aos policias que sofria agressões do companheiro e, após uma briga, cometeu o crime.

De acordo com a Polícia Militar, a suspeita contou que sofria agressões do marido há algum tempo. Na tarde do último sábado(25), ela teria colocado veneno na bebida dele e, após mais uma briga entre o casal, a mulher relatou que desferiu golpes no marido com uma faca e uma tábua de churrasco, matando o homem.

O corpo foi encontrado dentro da residência do casal, no bairro Columbia, e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser liberado pelos familiares.

De acordo com a Polícia Civil, após prestar depoimento, a mulher foi liberada. A polícia informou que não existiam elementos para autuação em flagrante. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Uma garrafa contendo o líquido ingerido pela vítima foi recolhida e encaminhada para a perícia.