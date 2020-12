Dono da Havan protesta contra fechamento de lojas e causa aglomeração no RS

Divulgação Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan

A cidade gaúcha de Pelotas restringiu por cinco dias as atividades não essenciais , devido ao aumento no número de casos de covid-19, que deixou a cidade com 91,3% de seus leitos totais de UTI ocupados. Em vigor desde esta quinta-feira (10), sendo válida até as 6h da próxima terça-feira (15), a restrição foi alvo de protesto , sendo liderado pelo dono da rede de lojas Havan, Luciano Hang .

Nesta sexta-feira (11), mesmo com o avanço da doença na cidade e com as proibições impostas pelo governador Eduardo Leite (PSDB), dezenas de pessoas, lideradas por Luciano Hang, protestaram contra o fechamento temporário do atendimento presencial de lojas .

Para estar presente no evento, o dono da Havan veio de Santa Catarina de avião. Durante as reivindicações, parte das pessoas presentes vestiam camisetas da companhia, assim como o próprio empresário.

Um dia antes, o presidente Jair Bolsonaro visitou o estado e minimizou a situação da doença, referindo-se ao momento como “finalzinho de pandemia”, contrariando os números.

“A prefeita fechou a cidade por cinco dias em pleno Natal. Imagina o pequeno comerciante que acreditou na política dizendo que não ia mais fechar, contratou mais gente, comprou mais produto, pagou o 13º, como é que fica?”, disse, em um vídeo, Luciano Hang.

Paula Mascarenhas (PSDB), a prefeita reeleita nas eleições deste ano, compartilhou um foto do aglomerado de pessoas presentes no protesto em frente à prefeitura. Na postagem, disse: “Alguém acha que dessa forma vai se conseguir vencer a pandemia ?”.

Também nas redes sociais, Hang compartilhou um vídeo no qual um morador de Pelotas ataca Paula Mascarenhas , alegando que foi “obrigado” a votar nela, uma vez que o candidato adversário era o petista Ivan Duarte.

“Em São Paulo não é que ganhou o Covas (PSDB). Perdeu o Boulos (PSOL). Lamentavelmente, às vezes, nas eleições, você não tem em quem votar”, disse Hang, comparando os cenários.

Mesmo com restrições, os restaurantes, os supermercados e o comércio em geral podem realizar suas vendas por tele-entrega , retiradas no local e até mesmo drive-thru.

O único dia que esses serviços mudam é no domingo, quando as famílias gaúchas têm o costume de se reunir para fazer o tradicional churrasco.

Luciano Hang defendeu que os empregos dos funcionários do comércio devem ser mantidos durante a pandemia, indo contra as restrições. O empresário é investigado por sonegar milhões de reais em contribuições previdenciárias.

Em manifesto, o Sindilojas de Pelotas discordou do fechamento dos estabelecimentos comerciais. “Nosso segmento sempre cumpriu com rigor todos os protocolos de segurança e não pode arcar sozinho, mais uma vez, com um alto custo para a nossa economia, para um efeito e um resultado esperado que não ocorrerá”, afirmou.