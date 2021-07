Donas de Burguer King e Domino’s anunciam fusão

BURGUER KING/DIVULGAÇÃO Rede de fast-food confirmou venda de ações para franqueadora de pizzarias

A administradora do Burguer King e Popeyes no Brasil, BK Brasil, e a responsável pela franquia de pizza Domino’s , DP Brasil, anunciaram, nesta sexta-feira (09), a fusão entre as empresas . Com a aquisição, a DP controlará 16% da rede de fast food, se tornando a maior acionista da companhia.

A transição entre às duas empresas foi avaliada em aproximadamente R$ 3 bilhões, com valor de ação a R$ 11,49. A partir da fusão, a companhia será responsável por 1,2 mil restaurantes , entre pizzarias e lanchonetes.

“A estratégia de crescer e ingressar no grande mercado de pizza já vinha sendo estudada há algum tempo e a oportunidade agora nos parece perfeita pelo potencial da marca e por ir na direção das tendências de consumo que vimos serem aceleradas desde o ano passado”, afirmou Iuri Miranda, CEO da BK Brasil, em nota divulgada à imprensa.

Aos investidores, o Burguer King informou que não há previsão de riscos sólidos na transação, apenas os já previstos pelo setor de alimentação.

A solicitação de fusão já foi enviada ao Conselho de Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que precisa concretizar o acordo para ter validade. A companhia disse acreditar na fusão completa das empresas até o fim deste ano.