Dona do maior bumbum do Brasil diz que recebeu proposta de sexo a três com participante do BBB 26

Vanessa diz que queria fazer sexo a três comigo e outra mulher. Eu disse que não queria. Ele falou: que pena. Você teria uma noite inesquecível. A autoestima do homem é uma coisa a ser estudada”, afirma ela, sem entregar o nome do rapaz.

A influenciadora ficou conhecida em todo Brasil e até em alguns lugares do mundo por causa do bumbum de 126 cm, que ela acabou conseguindo aumentar para 130 cm. “Agora, estou muito satisfeita com o tamanho, mas, claro, se eu conseguir através de exercícios e dieta que ele aumente, vou ficar ainda mais feliz”, conclui.

