Dona do ateliê “Que Costura” fala sobre os desafios de empreender

Divulgação Tatiane Oliveira largou o emprego e abriu um ateliê de costura

Lugar de mulher é onde ela quiser. Neste dia 19, é celebrado o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Muitas mulheres decidem se lançar no empreendedorismo motivadas, principalmente, pelo desejo de passar mais tempo com os filhos. Esse é o caso da empresária Tatiane Oliveira, de 26 anos, que trabalhava como assistente administrativa quando resolveu se aventurar no setor de costura. De forma despretensiosa, a alternativa virou coisa séria e, hoje, a empresária colhe os frutos dessa iniciativa, que já conta com nove mil seguidores, um projeto de capacitação de futuras costureiras e seu próprio ateliê, o “Que Costura”, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

O nascimento da filha Sophia, hoje com sete anos, revelou o que seria uma missão quase impossível, conciliar a maternidade com a rotina de trabalho. Salário com adicional de amor, Tatiane trocou a rotina do escritório pelo privilégio de participar do crescimento da pequena.

A história de sucesso de Tatiane como empreendedora é recente. Começou há apenas cinco anos, quando pediu demissão para abrir sua própria empresa de costura. Apesar de já ter uma unidade própria, onde são feitos os consertos, ajustes e customizações das roupas, o foco inicial de Tatiane é começar a ministrar cursos e ajudar outras mulheres a ingressarem no mercado de trabalho como costureiras, profissão geralmente associada ao universo feminino.

Divulgação Tatiane Oliveira mantém o ateliê Que Costura

Hoje, a Que Costura conta com cinco colaboradores, todas mulheres. Tatiane Oliveira garante que não foi fácil empreender e destaca a persistência como qualidade principal para quem deseja ingressar nesta jornada. “Não é fácil empreender, encontramos muitas dificuldades no dia a dia, ainda mais nós que trabalhamos com roupas, pois qualquer erro ou falta de atenção pode comprometer uma peça inteira. Nós mulheres precisamos nos apoiar, inclusive, prezo por sempre priorizar a contratação de mulheres, pois acredito que somos mais cuidadosas, atentas e fazemos qualquer trabalho com muita eficiência”, conta a empresária.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher