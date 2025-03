Dona de padaria é detida após flagrante de ‘gato’ na rede elétrica no Balneário de Guriri

Peritos da Polícia Científica, técnicos de uma concessionária e policiais civis flagraram, nesta terça-feira (11), o furto de energia em uma padaria no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a EDP, foi identificada uma ligação direta na rede elétrica, “impedindo o registro correto do consumo de energia, caracterizando a fraude”. A dona do estabelecimento foi detida. O nome do estabelecimento e da proprietária não foram divulgados.