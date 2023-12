‘Dona de casa’: mulher diz que namorado já gastou R$ 6 milhões para ela não trabalhar e não se estressar

No meio da pandemia de Covid-19, em setembro de 2020, quando era estudante de moda em Paris (França), Lala recebeu uma mensagem no Instagram que mudaria radicalmente a sua vida. Era um flerte do homem que viria a ser o seu namorado.

Logo depois, o pretendente de 34 anos voou para a capital francesa para conhecer Yelena pessoalmente – e ele a apoia financeiramente desde então.

“Todas as despesas são por conta dele”, disse Yelena, em reportagem no “NY Post”. “Nunca preciso me preocupar com nada. Eu vivo uma vida livre de estresse”, acrescentou ela.

O nome do namorado é mantido em sigilo. Só se sabe que ele é rico, morador de Nova York e trabalha com tecnologia.

Para turbinar o estilo de vida sem preocupações, Yelena costuma viajar com o namorado. Já foram 55 países desde o início do namoro.

“É muito espontâneo, Ele diz: ‘Amanhã iremos para o Japão’. São sempre bons hotéis, ele tem um gosto incrível”, contou ela. Os dois ainda não moram juntos. Estão estudando locais onde possam se estabelecer sem ter problemas com vistos. Muitas vezes eles se encontram exatamente no destino da viagem. A ex-estudante não se sente culpada por usar o dinheiro do namorado e garante adorar ser “uma mulher ociosa”, que faz todas as refeições fora de casa.

“Acho que é responsabilidade do homem cuidar da mulher. Quando um homem realmente ama uma mulher, ele naturalmente a sustenta na medida em que é capaz”, finalizou.