Dona de agência de modelos, Helen Giorgio entrega os segredos de seu sucesso

Com mais de 20 anos de experiência e proprietária da Buzz Talent, uma das agências mais respeitadas de Londres, Helen Giorgio acumula uma bagagem de conhecimento que poucos têm na área de moda e entretenimento britânico. Essa paixão pela igualdade de oportunidades foi mostrada na última Semana da Moda de Londres. “A London Fashion Week 20 foi, com certeza, um marco para todos nós. As nossas modelos e designers mostraram a beleza que existe na diversificação e provaram que podemos ter orgulho de mostrar ao mundo quem somos”, destacou em entrevista ao iG Gente.

Divulgação Helen Giorgio, dona de agência de modelos, compartilha seus segredos para o sucesso

Mas o que a levou ao sucesso? “Garra, disciplina e amor ao trabalho”, listou a empresária, que ainda confirmou que sua rotina começa antes mesmo de muitas pessoas tomarem o café da manhã. “Eu acordo às 4h. Meus colaboradores estão acostumados a receber meus e-mails entre 4h e 7h, pois é nesse horário que minhas ideias tomam forma”. Por fim, ela deu seu último conselho: “Quando a gente faz o que ama, acordar todo dia é mais uma oportunidade de fazer coisas maravilhosas acontecerem”. Como diria minha mãe: “Quando pessoas bem-sucedidas falam em carreira, é inteligente escutá-las”.