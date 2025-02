Domingo tem máxima de 35 ºC no ES, mas com previsão de chuva

O domingo (23) deve ser de tempo aberto em boa parte do Espírito Santo, intercalado com chuvas rápidas ao longo do dia.

O calor mantém o tempo abafado, e o vento sopra com intensidade moderada no litoral. A previsão é do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper): segundo o órgão, a temperatura na Grande Vitória pode bater os 35 ºC.

A “culpa” das chuvas rápidas é a umidade trazida pelos ventos costeiros. Confira, abaixo, a máxima e mínima de cada região do Estado, de acordo com o Incaper: