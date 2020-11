Domingo será de 2º turno em 57 cidades; votação vai manter horário ampliado

Jayme Campos/TSE Maioria dos 38 mil eleitores aptos deste segundo turno são mulheres

O segundo turno das eleições municipais acontece neste domingo (29) e irá definir os prefeitos em 57 cidades brasileiras com mais de 200 mil eleitores. Neste ano, o perfil do eleitorado é em maioria feminino , com 54% de mulheres entre 38.284.410 brasileiros aptos a votar. A capital de Alagoas, Maceió, é a que possui maior quantidade de mulheres eleitoras, enquanto Joinville, em Santa Catarina, é o local onde a maior parte dos eleitores é do sexo masculino.

A votação deste domingo vai manter o esquema de horário ampliado. Os eleitores poderão votar entre 7h e 17h, com a faixa de horário das 7h às 10h preferencial para pessoas acima de 60 anos, que representam grupo de risco para a Covid-19 .

O segundo turno aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) previa o segundo turno para o dia 25 de outubro, mas a data precisou ser revista em função da pandemia do novo coronavírus . O adiamento foi definido no Congresso Naiconal após discussões sobre maneneiras de evitar a propagação do vírus durante o exercício do voto.

Regiões do país

Do total de 57 municípios em que irá ocorrer o segundo turno, 18 são capitais. O Nordeste tem a maior quantidade de capitais que ainda não definiram um prefeito no primeiro turno. Entre as cidades que seguem para as eleições está Recife, Maceió, Fortaleza, São Luís, João Pessoa, Teresina e Aracaju.

No Norte , eleitores de Rio Branco, Belém, Manaus, Porto Velho e Boa Vista também irão comparecer no segundo turno. Eleitores do Sudeste terão que definir a chefia do Executivo municipal em Vitória, no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.

Goiânia, em Goiás, e Cuiabá, no Mato Grosso são as únicas capitais do Centro-oeste a disputar o segundo turno. Já no Sul do país, apenas Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vai definir a disputa neste domingo (29).

Segurança sanitária

A identificação biométrica foi dispensada neste ano para evitar a propagação do novo coronavírus . A etapa tem sido substituída desde o primeiro turno pela apresentação de um documento oficial com foto, seguida da assinatura no caderno de votação.

O Tribunal Superior Eleitoral recomenda aos eleitores que se dirijam aos locais de votação com uma caneta própria e utilizando máscara.

Nas zonas eleitorais não será permitido fazer qualquer tipo de atividade que exija a retirada da máscara do rosto, como se alimentar ou beber.