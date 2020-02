“‘Domingão do Faustão” abre inscrições para recrutar novas bailarinas

O “Domingão do Faustão” iniciou uma audição para recrutar novas bailarinas para os quadros do dominical.

As interessadas em integrar o time do Faustão devem enviar um e-mail para [email protected] A coluna, que é do bem, deve fazer um alerta ao atual elenco: cada vez que abrem audição, demissões acontecem. É aguardar pra ver!