Dólar tem alta e fecha em R$ 5,75 com incerteza sobre vacina contra Covid-19

Combustíveis tiveram queda nos preços médios

Segundo números da Agência Nacional do Petróleo divulgados hoje (18), o preço médio da gasolina nas bombas dos postos de gasolina tiveram queda acumulada de 17,11% em 16 semanas consecutivas, o que fez o litro do combustível ser comercializado a R$ 3,808, entre os dias 10 e 16 deste mês.

Os números do relatório ‘ Síntese do Comportamento dos Preços dos Combustíveis ’ ainda apontou que o preço médio do etanol recuou 21,67% em nove semanas consecutivas, chegando a ser comercializado por R$ 2,548 o litro.

O litro do diesel , em uma análise de 16 semanas, apresentou queda de 19,61% e foi vendido por R$ 3,055. Já o tradicional gás de cozinha , GLP, teve uma variação negativa no preço médio de 0,21%, constituindo a quinta semana consecutiva de baixa. O botijão de 13 quilos ficou com o preço de R$ 69,50.

Pesquisa

A ‘Síntese do Comportamento dos Preços dos Combustíveis’ é um estudo realizado semanalmente pela ANP , que visa acompanhar os preços praticados pelas distribuidoras e postos de revenda. Os preços e margens são calculados com base em 459 locais, de todos os estados do Brasil .