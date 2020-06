Dólar sobe e já passa de R$ 5,10 em clima de incertezas

MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Dólar sobe no meio da pandemia e com incertezas em torno da recuperação da economia global e tensões políticas

Na volta do feriado, o dólar segue em alta nesta sexta-feira (12), passando de R$ 5,10. Na quarta-feira havia fechado em R$ 4,93, com avanço de 0,92%, mas com uma queda de 7,6% na parcial de junho. Entretanto, se for considerado o resultado do ano, a moeda americana já acumula alta de 23%.

O que tem levado à valorização do dólar é o ambiente de incertezas em torno da recuperação da economia global e das dúvidas em relação a uma segunda onda de contágio pelo novo coronavírus.

As perspectivas econômicas divulgadas pelo Federal Reserve (Banco Central dos EUA) dão conta de que os danos econômicos causados pela pandemia estão longe de terminar. As projeções ligadas à economia norte-americana apontam que deverá haver um recuo de 6,5% em 2020, com taxa de desemprego de 9,3%.

Além disso, ainda continuam tensões políticas ao redor do mundo e um cenário em que persiste o avanço de novos casos diários da Covid-19 em uma série de países. No Brasil, conforme as projeções da Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico (OCDE), a estimativa é de que o PIB no País caia, pelo menos 7,4%, podendo chegar a 9,1% se houver mais uma onda da pandemia.