Dólar sobe e fecha em R$ 5,46, maior nível em 45 dias

Divulgação IOS Instituto visa atrair jovens que estudam ou estudaram em escola pública

Há 840 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos na Grande São Paulo. O Instituto da Oportunidade Social (IOS) disponibiliza formação para jovens e pessoas com deficiência nas áreas de administração e tecnologia. As aulas serão online, com encontros presenciais e as inscrições vão até 31 de agosto.

O IOS fornecerá uniforme e material didático, além de internet aos alunos para o acesso exclusivo à plataforma de aulas. Os cursos duram quatro meses e preparam alunos entre 15 e 29 anos para o mercado de trabalho na área de administração. O perfil dos candidatos é que esteja cursando ou tenha concluído o Ensino Médio, preferencialmente na rede pública de ensino.

Os cursos de administração são: Gestão Empresarial (ERP-TOTVS) e Atendimento ao Cliente (Zendesk). Na área de tecnologia, os cursos ministrados são: Programação e Infraestrutura, Montagem e manutenção de computadores.

As aulas incluem conceitos administrativos com partes práticas nos softwares, Educação Digital, Português e Matemática, Empregabilidade, Cidadania e Comportamento (Soft Skills). Na grade curricular há conceitos e práticas sobre vivência corporativa, aulas nas quais os alunos aprendem a elaborar e-mails, apresentações, participar de reuniões, ter visão do negócio até fazer o briefing de um produto.

Confira os documentos que devem ser levados para inscrição (originais):

RG e CPF do aluno;

CPF dos pais ou responsáveis;

Comprovante de Escolaridade;

Comprovante de Residência (conta de água, luz e telefone – levar as três);

Comprovante de Renda de todos os moradores da residência;

Pessoas com deficiência devem levar laudo médico atualizado.

Inscreva-se:

Central de Atendimento: (11) 97343 9010 (WhatsApp)

Santana (Sede do IOS) | Av. Gal. Ataliba Leonel, 245

Itaquera (Obra Social Dom Bosco) | Rua Álvaro de Mendonça, 456

Jardim Ângela (Sociedade Santos Mártires) | Rua Luís Baldinato, 09

Lapa (Cursinho da Poli) | Av. Ermano Marchetti, 576

Santo Amaro (NURAP) | R. Coronel Luís Barroso, 455