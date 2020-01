Dólar sobe e Bolsa cai após ataque dos Estados Unidos contra o Irã

arrow-options Aljarida / Reproduão Chefe supremo do Irã prometeu vingança pela morte do general

BRASÍLIA — O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que irá conversar com o ministro da Economia, Paulo Guedes , e com o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco , para discutir como reagir ao aumento do combustível causado pelo assassinato general iraniano Qassem Suleimani em um bombardeio americano. De acordo com Bolsonaro, é certo que haverá um impacto, mas, se o preço crescer muito, “complica”.

Irã promete “vingança implacável” aos EUA por assassinato de general Soleimani

— Tentei falar com o Castello Branco agora e não atendeu. Deve estar em alguma reunião. Tentei falar com Paulo Guedes também e não atendeu. Vou falar agora no caminho do hospital (para visitar a primeira-dama Michelle Bolsonaro). Eu quero ter as informações deles. Que vai impactar, vai. Agora vamos ver o nosso limite aqui. Se subir…Já está alto o combustível, se subir muito, complica — disse Bolsonaro, na saída do Palácio da Alvorada.

Bolsonaro ainda afirmou que irá se reunir com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, para se “inteirar do que realmente aconteceu”:

Ataque aéreo dos EUA no Iraque termina com general iraniano morto

— Tive algumas informações ontem à noite, de madrugada. Vou me encontrar agora de manhã com o general Heleno para se inteirar do que realmente aconteceu. E aí poderei emitir meu juízo de valor.

Suleimani era o comandante das Forças Quds, unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã, desde a década de 1990. Ele era a figura mais reverenciada das Forças Armadas do Irã e uma das autoridades de mais alto nível do país. Sua morte eleva drasticamente a tensão entre o país e os EUA.

Embaixada dos EUA pede aos seus cidadãos que abandonem o Iraque

O Pentágono confirmou em comunicado que os Estados Unidos foram responsáveis pelo ataque. “Este ataque teve o objetivo de prevenir futuros planos de ataque do Irã”, disse o texto. “O general Suleimani estava desenvolvendo ativamente planos para atacar diplomatas e militares americanos no Iraque e em toda a região.” A Casa Branca confirmou que o ataque foi por ordem direta do presidente Donald Trump.

Já o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, prometeu nesta sexta-feira uma “vingança severa” após o assassinato e decretou três dias de luto nacional.