Dólar fecha a R$ 4,32 nesta segunda-feira e bate novo recorde

As companhias aéreas Azul e Latam afirmaram, nesta segunda-feira (10), que os passageiros de voos afetados pelas fortes chuvas de hoje (com voos cancelados ou com problemas para chegar aos aeroportos ) poderão pedir reembolso ou remarcar suas viagens sem custos. A Gol comunicou que está remarcando bilhetes sem custo.

Após as fortes chuvas iniciadas nesta madrugada, a cidade de São Paulo tinha 79 pontos de alagamento pela manhã, sendo 56 intrasitáveis, incluindo as marginais Pinheiros e Tietê . Os aeroportos de Congonhas e de Guarulhos continuam abertos, contudo, com vários atrasos e cancelamento de voos.

Latam oferece assistência para clientes após chuvas





De acordo com o Boletim divulgado pelo aeroporto de Guarulhos às 16h00: “Em função das chuvas e focos de alagamento pela cidade de São Paulo , entre 9h e 16h desta segunda-feira (10), o Aeroporto Internacional de São Paulo , em Guarulhos, teve 21 voos cancelados e 22 alternados para outros aeroportos — dos quais, 21 retornaram para GRU e um foi cancelado.”

A concessionária GRU Airport recomenda aos passageiros que confirmem seu voo antecipadamente com as companhias aéreas. Mais informações podem ser obtidas em www.gru.com.br, no aplicativo GRU Airport ou ainda, pela central de atendimento do aeroporto 11 2445-2945″, completou.

Azul

A Azul comunicou que os clientes poderão optar por remarcar seus voos para mais tarde nesta segunda ou para amanhã (11). Os passageiros também podem solicitar o reembolso integral caso desistam de viajar.

Os clientes que tiveram seus voos cancelados serão reacomodados e outros voos da própria empresa.

A companhia afirmou em nota que: “A Azul lamenta os aborrecimentos causados e reforça que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações”.

Latam

A Latam afirmou que os passageiros de voos cancelados ou reprogramados poderão mudar a data do voo sem cobrança adicional ou diferença tarifária, contanto que seja dentro da vigência do bilhete. A companhia também afirmou que é possível alterar a origem e destino do voo, no período de vigência do bilhete, contudo, com uma diferença tarifária. Os clientes também podem optar pelo reembolso integral da passagem.

Os passageiros que não tiveram seus voos cancelados, mas houveram problemas para chegar aos aeroportos, poderão:

mudar a data do voo para os próximos 15 dias, sem ter a cobrança de multa ou diferença tarifária;

alterar a origem do voo sem cobrança de multa mas sujeito a diferença tarifária e dentro do período de vigência do bilhete;

solicitar o reembolso integral do valor da passagem;

Para realizarem as mudanças, os clientes devem entrar em contato pelo site(https://www.latam.com/link/apps/personas/autoproteccion), pela Central de Vendas e Serviços (4002-5700 nas capitais ou 0300-570-5700 nas demais cidades) ou em uma loja da Latam.

Gol

A Gol comunicou que alguns voos foram cancelados ou sofreram atrasos, e que está dando assistência aos clientes. De acordo com a empresa, os bilhetes de passageiros que foram impactados nesta segunda podem ser remarcados sem custos (tanto quem teve voos atrasados ou cancelados, como para os que tiveram problemas para chegar aos aeroportos de São Paulo).

A empresa também afirmou que os clientes devem entrar em contato pelo site (www.voegol.com.br), pelo aplicativo ou pelo telefone da Ecntral de Relacionamento (0300-115-2121).