Doja Cat desiste de se apresentar no BRIT Awards

A popstar Doja Cat desistiu de se apresentar no BRIT Awards deste ano. O motivo: houveram casos do novo coronavírus em sua equipe.

A hitmaker de The Kiss Me More deveria subir ao palco do O2 Arena em Londres na próxima terça-feira (8) ao lado de Ed Sheeran, Little Simz, Liam Gallagher, Dave e Holly Humberstone – vencedora do BRIT’s Rising Star.

No entanto, na segunda-feira (31), ela anunciou que vários resultados positivos de covid-19 em sua equipe os impediram de ensaiar.

“Infelizmente, devido a casos de Covid na minha equipe, não vou mais me apresentar no BRITs” , anunciou Doja Cat em seu perfil oficial no Twitter. “Minha equipe e eu estamos ensaiando há semanas e, apesar de tomarmos o máximo de cautela, vários membros da minha equipe (dentro e fora do palco) deram positivo para Covid. Simplesmente não é seguro para nós continuarmos a ensaiar juntos e colocar um ao outro em perigo. Mal posso esperar para me apresentar para meus fãs do Reino Unido o mais rápido possível. Cuidem-se” , lamentou a artista.

Ainda não está claro se Doja Cat estará presente na cerimônia do BRIT Awards , já que ela foi indicada nas categorias Artista Internacional do Ano e Canção Internacional do Ano pelo single Kiss Me More.