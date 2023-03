Dois vetos e três urgências na pauta desta quarta

Defendida por vários parlamentares, proposta que assegura assegura às mulheres a presença de acompanhamente em consultas e exames médicos tramita em regime de urgência nesta quarta-feira (1º), na Assembleia Legislativa. O Projeto de Lei (PL) 515/2022, de Iriny Lopes (PT), aguarda parecer oral das comissões de Justiça, Saúde e Finanças antes de ser votado pelo Plenário.

Apensadas a essa proposição tramitam iniciativas semelhantes: PL 12/2023, do deputado Hudson Leal (Republicanos); PL 48/2023, do deputado Tyago Hoffmann (PSB); PL 81/2023, de Pablo Muribeca (Patri); e PL 89/2023, de Alexandre Xambinho (PSC).

Outras urgências

PL 7/2023, de Xambinho: isenção de ICMS nas operações internas dos produtos da cesta básica;

PL 9/2023, Gandini: criação da Rota Azul, para incentivar o turismo na região de Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante e Castelo.

Vetos

A pauta de votações desta quarta é encabeçada por dois vetos. O primeiro item é o veto total ao Projeto de Lei (PL) 17/2019, do ex-deputado Sergio Majeski (PSDB), sobre o direito de o consumidor trocar um produto por outro igual ou similar caso ele encontre um vencido no supermercado.

O Executivo rejeitou a matéria sob argumento de que os temas direito civil e comercial devem ser legislados pela União. O projeto, “por criar uma sanção de aplicação imediata, estabelecendo que o produto seja entregue antes mesmo que caracterizada a relação comercial pela compra do produto, refoge da competência concorrente para legislar sobre produção e consumo”. diz a mensagem de veto.

Também recebeu veto total o PL 919/2019, do deputado Gandini (Cidadania), obrigando que empresas do sistema de transporte coletivo intermunicipal gerido pelo Estado disponham de pontos de venda adaptado às normas de acessibilidade.

Na decisão, o governador Renato Casagrande (PSB) acolheu as justificativas da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), segundo a qual o projeto não especifica que se refere ao Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Sitrip-ES). Além disso, argumenta o Executivo, a proposta não traz consigo período para que as adaptações sejam feitas.

Ambos os vetos precisam ser analisados para permitir a votação das urgências. Do contrário, a pauta é trancada e a votação transferida para a próxima semana.

Ao vivo

Acompanhe ao vivo a sessão ordinária, a partir das 9 horas, na Grande Vitória pela TV Assembleia, nos seguintes canais: 3.2 aberto e digital, 319.2 da Vivo, 12 da NET, 23 da RCA e 519.2 da Sky.Também haverá transmissão on-line pelo YouTube, Facebook e site da Casa. A sessão terá intérprete para a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Fonte: Assembléia Legislativa do ES