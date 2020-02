Dois veículos com restrição de furto/roubo são recuperados pela PRF em Cariacica/ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou nesta segunda-feira (17), no Km 296 da BR 101, em Cariacica/ES, dois veículos com restrição de furto/roubo.

Policiais realizavam fiscalização em razão do Plano Nacional de Enfrentamento aos Crimes Violentos (PNECV), em Cariacica/ES, quando abordou por volta das 16h, o veículo VW/8.160 DRC 4×2 de cor branca, com um ocupante. Na sequência, foi efetuada vistoria minuciosa no veículo, momento em que os agentes constataram sinais de adulteração e que após consulta as sistemas, verificaram que o veículo possuía restrição de roubo, ocorrido no município de Guarulhos/SP.

Indagado sobre a procedência do veículo, o motorista informou ser funcionário de uma empresa do ramo de rochas ornamentais e que o caminhão pertencia ao sócio da empresa. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Cobilândia.