Dois veículos são recuperados por militares da 14° Cia independente

.

Dando continuidade às ações de enfrentamento aos roubos e furtos de veículos na região atendida pela 14ª Companhia Independente, na Serra, policiais militares recuperaram dois veículos entre a noite de quarta (26) e manhã de quinta-feira (27).

As ações são desmembramentos da Operação Vulcano, que resultaram na prisão de vários indivíduos, veículos recuperados, armas e drogas apreendidas, com a intensificação do policiamento e a atuação do serviço de inteligência para esses crimes.

Dessa forma, um veículo que havia sido furtado na terça-feira (25) de em Colatina foi recuperado na manhã do dia seguinte durante patrulhamento na Rua Hilário Favarato, em Enseada de Jacaraípe.

E hoje, durante ação na Rua Santa Luzia, bairro Das Laranjeiras, outro automóvel também com restrição de roubo foi recuperado.

O guincho foi acionado e os carros entregues na Terceira Delegacia Regional de Serra.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]