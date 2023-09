Dois suspeitos são presos portando pistola de calibre restrito em São Mateus

Aproximadamente às 16h40 desta quarta-feira (27), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, no perímetro urbano de São Mateus, no Km 88 da BR-101, abordou um veiculo Fiat/Toro, cor branca, que já havia sido alvo de ocorrência de porte ilegal de arma de fogo.

Durante a abordagem, os policiais consultaram a placa do veículo e constataram a ocorrência de porte ilegal de arma de fogo. Durante a fiscalização, foi observado que, além do motorista, havia também uma ocupante no interior do veículo.

Durante revista, foi localizada uma sacola com a passageira onde continha uma pistola de fabricação austríaca, calibre 9mm, com kit rajada, dois carregadores, um deles com 17 cartuchos e o outro possuía um prolongador com capacidade para 31 munições, totalizando 48 munições.

Diante dos fatos, os suspeitos e a pistola foram encaminhados ao DPJ de São Mateus para apresentação do flagrante.