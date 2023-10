Dois suspeitos são detidos com drogas e um veículo é recuperado pela PM em Guarapari

Nessa segunda-feira (16), um veículo Toyota/Etios de cor preta, com restrição de furto/roubo foi recuperado pela Polícia Militar. O veículo estava na Zona Rural de Alto Iguape.

Em outra ação, uma equipe da Força Tática (K-9) recebeu informações que dois homens estariam comercializando entorpecentes na praça do bairro Santa Rosa. No local, os militares tiveram êxito na abordagem, e nas buscas com a ajuda do cão Mike localizaram 45 buchas de maconha, 24 pinos de cocaína, 11 pinos de crack e a quantia de R$ 8.384,00 em espécie.

Todo o material apreendido e os indivíduos detidos foram apresentados a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

