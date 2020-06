Dois prefeitos do interior de SP morrem de coronavírus na última semana

O prefeito de Santo Antônio do Aracanguá (SP), Rodrigo Aparecido Santana Rodrigues (DEM), 35, morreu na tarde desta sexta-feira (26), vítima do novo coronavírus. É o segundo prefeito do interior paulista que morre no intervalo de uma semana em decorrência do Covid-19. As informações são do jornal Folha de S.Paulo .

Reprodução Ambos ficaram internados e passaram pela hemodiálise





O político estava internado na UTI do Hospital da Unimed, em Araçatuba, desde o dia 2 de junho.

No dia seguinte à internação foi intubado e passou a respirar com o auxílio de aparelhos. Já no hospital, Rodrigo apresentou anemia e precisou de transfusão de sangue. Foi, ainda, submetido a uma traqueostomia e a sessões de hemodiálise.

Até esta sexta-feira, a cidade tinha 43 casos da Covid-19, com 3 mortes. Ainda de acordo com a prefeitura, foi feito neste sábado (27) um cortejo pelas principais ruas da cidade, até o cemitério, onde o enterro foi acompanhado apenas por familiares e um padre.

PREFEITO DE BOREBI

A morte em Santo Antônio do Aracanguá é a segunda envolvendo prefeitos paulistas no intervalo de uma semana devido à Covid-19. No último dia 20, o então prefeito de Borebi, Antônio Carlos Vaca (PSDB), 73, morreu em Bauru, onde estava internado desde o dia 24 de maio com grave quadro de insuficiência respiratória.

A cidade tem, até este sábado, 13 casos confirmados do novo coronavírus e a única morte foi a do prefeito. Assim como o prefeito de Rodrigo, ele passou por hemodiálise durante seu tratamento, que teve complicações como um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Antônio Carlos estava em seu terceiro mandato na prefeitura. Não houve velório e moradores soltaram balões quando o veículo da funerária chegou à cidade.