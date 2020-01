Dois morteiros explodem perto da embaixada norte-americana em Bagdá

Neste sábado (04), foguetes atingiram três locais do Iraque , incluindo uma base que abriga forças norte-americanas e uma região próxima à embaixada dos Estados Unidos. Cinco pessoas ficaram feridas. Nenhuma morte foi registrada.

arrow-options Reprodução Twitter foto do ataque ao Iraque

Os ataques aconteceram no mesmo dia que em que milhares de pessoas marcharam nas ruas de Bagdá para participar do funeral do general Qassem Soleimani , um dos homens mais poderosos do Irã , que foi morto pelos EUA na última quinta-feira (02).

Ainda não há confirmação da autoria dos disparos deste sábado (04). A milícia Hezbollah, pró-Irã, emitiu um alerta às forças de segurança iraquianas para que fiquem a pelo menos mil metros de distância das bases americanas. A informação é da rede de televisão Al-Mayadeen .