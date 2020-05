Dois jovens são mortos a tiros dentro de carro no ES

Realização de shows e eventos que promovam grandes aglomerações no estado também estão proibidos

As escolas e universidades no Espírito Santo permanecerão fechadas no Espírito Santo por mais 30 dias. O decreto que proíbe o funcionamento dessas instituições de ensino, em virtude da pandemia do novo coronavírus, vence neste sábado (30) e um novo decreto será publicado, prorrogando o prazo para 30 de junho.

As informações foram passadas pela secretária estadual de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, durante uma coletiva na noite desta sexta-feira (29). Segundo a secretária, o decreto vale para as escolas de ensino regular, ou seja, ensino infantil, fundamental, médio e superior. O documento será publicado em uma edição extra do Diário Oficial do Estado neste sábado.

Lenise Loureiro destacou ainda que os cursos livres — como de inglês, informática, entre outros — nunca foram proibidos de funcionar no estado, mas precisam seguir um protocolo com uma série de medidas preventivas ao contágio.

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) já haviam anunciado, nesta semana, a decisão de prorrogarem a suspensão de suas atividades presenciais até 30 de junho. As duas instituições, bem como as escolas de ensino regular no Espírito Santo, estão com as atividades suspensas desde o dia 17 de março.

De acordo com a secretária, neste sábado também será publicado um decreto que proíbe a realização de shows e eventos que promovam grandes aglomerações no estado. Também continuam proibidos de funcionar cinemas e teatros.

(*Governo do ES e Folha Vitória)