Dois irmãos são mortos com pauladas na cabeça

Dois irmãos foram encontrados mortos no último domingo (18/7) em uma fazenda do município de Nova Mamoré (RO), a 280 quilômetros da capital Porto Velho. A Polícia Civil afirma que as vítimas levaram pauladas na cabeça.

Os irmãos foram identificados como Adelson de Souza Lopes, de 42 anos, e Aurélio Reis de Souza, de 33 anos.