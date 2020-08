Dois indivíduos são apreendidos com drogas em Itapemirim

.

Na noite de sexta feira (21), a Polícia Militar apreendeu cinco armas de fogo e conduziu homem suspeito de cometer crime de tentativa de homicídio no município de Brejetuba.

A vítima foi levada ao Pronto Socorro em Brejetuba e relatou o fato. A Polícia Militar foi acionada e imediatamente prosseguiu à residência do suspeito. Ao chegar no local, encontrou o suspeito em sua residência, que disse a PM que não se entregaria naquele momento.

Diante do flagrante, logo foi detido pelos policiais. Perguntado sobre a arma do crime, o suspeito negou-se a revelar onde estaria. Os policiais entraram na casa e, durante as buscas, uma situação surpreendeu a equipe, além da arma usada no crime, um revólver calibre 38, ainda foram encontradas mais quatro armas de fogo de vários calibres, sendo um revólver calibre 38, um revólver calibre 32, uma pistola calibre 635 e uma garrucha calibre 32, cinco munições calibre 38 intactas e uma munição calibre 32 intacta.

O homem detido e as armas de fogo foram encaminhados à delegacia de polícia em Venda Nova do Imigrante.

