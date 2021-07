Dois homens são presos por tráfico de drogas e associação em Nova Venécia

Dois homens de 21 e 22 anos de idade foram detidos, em flagrante, na manhã desta sexta-feira (09), durante uma operação conjunta realizada pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Nova Venécia e pela Polícia Militar (PMES), no bairro Alvorada, no município. Na casa dos suspeitos foram encontrados mais de dois quilos de drogas, que estavam enterrados no quintal, no fundo da residência.

Segundo o titular da Deic de Nova Venécia, delegado Eduardo Mota, os detidos não ofereceram resistência. “Teve um roubo a um estabelecimento comercial, no bairro Centro, há cerca de dois meses. Devido a esse ocorrido, foi feita a investigação para identificar os envolvidos nesse crime. Por meio do serviço de inteligência, conseguimos prender esses dois suspeitos”, contou o delegado.

Eduardo Mota informou ainda que os detidos têm diversas denúncias a respeito do tráfico de drogas. “O suspeito de 22 anos já tinha um mandado de prisão em aberto, pelo crime de tráfico de drogas. Já o detido de 21 anos de idade tinha passagem pela polícia pelo crime de tentativa de homicídio, quando era menor de idade”, disse.

Os detidos foram autuados, em flagrante, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo posteriormente encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, onde ficarão à disposição da Justiça.

“As investigações ainda prosseguem acerca do roubo ao estabelecimento para identificar os outros participantes desse assalto e tivemos êxito em prendê-los”, acrescentou o delegado.

