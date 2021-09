Dois homens são mortos a tiros dentro de carro em Linhares

O crime ocorreu às margens da BR 101, na altura do quilômetro 165. Nenhum suspeito do crime foi preso

Dois homens foram assassinados a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (7). O crime ocorreu às margens da BR 101, na altura do quilômetro 165. Os suspeitos do crime ainda não foram presos.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas estavam em um carro quando foram alvejadas pelos criminosos. Ainda de acordo com a PM, ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do ato.