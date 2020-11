Dois homens são detidos pela Polícia Militar com drogas em São José do Calçado

Na noite deste sábado (07), policiais militares do 3º Batalhão, após denúncias, detiveram dois suspeitos no centro de São José do Calçado e apreenderam 57 pinos de cocaína e R$1.937,60 reais em espécie.

A ação aconteceu na rua Getúlio Vargas, quando os militares durante patrulhamento visualizaram o veículo com as características denunciada e nas buscas encontraram 57 pinos de cocaína, armazenados parte em um pote de suplemento vitamínico e outra parte em uma bolsinha de moedas, além da quantia de R$746,00 (setecentos e quarenta e seis reais) em espécie.

Ao ser questionado sobre o material ilícito, o condutor do veículo, um homem de 28 anos, relatou que a substância entorpecente, o dinheiro e o celular encontrados no veículo pertenciam a ele e que o carona, de 50 anos, nada tinha a ver. Com o outro suspeito (carona) os policiais localizaram a quantia de R$1.191,60 (um mil cento e noventa e um reais e sessenta centavos) e dois celulares, um Iphone 6 e um Sansung Galaxy J7.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram conduzidos juntamente com o material apreendido à 6ª Delegacia Regional – Alegre/ES. Todas as medidas administrativas também foram aplicadas, visto o condutor não era habilitado.