Dois homens são assassinados em casa e dentro de carro no Norte do ES

Corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML); casos estão sendo investigados pela DHPP do município e nenhum suspeito foi preso

Linhares, no Norte do Espírito Santo, registrou dois assassinatos até a tarde deste domingo (3). Segundo a Polícia Militar, o primeiro crime foi registrado durante a manhã, quando um homem, que não teve a identidade revelada, foi encontrado morto em uma casa na localidade de Pontal do Ouro, e o segundo foi à tarde: um indivíduo, identificado como Hiago de Moura Pereira, foi assassinado dentro de um carro no bairro Interlagos. As informações são de A Gazeta.

