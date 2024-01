Dois homens morrem baleados por suspeitos encapuzados no Norte do ES

Dois homens morreram e outros dois ficaram feridos após serem baleados no bairro Itaputera, em Aracruz, no Norte do Estado, na noite de sexta-feira (19). De acordo com informações de testemunhas à Polícia Militar, indivíduos encapuzados teriam passado atirando nas vítimas, que não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Não há informações sobre a motivação do crime.