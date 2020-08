Dois homens detidos, pistola, munições e drogas apreendidas em ações policiais na Serra

.

Nesta quarta-feira (19), militares da 14° Companhia Independente detiveram dois homens e apreenderam uma pistola, munições e drogas em três bairros da Serra.

Uma das ações ocorreu em um ferro velho localizado na Avenida Todos os Santos, bairro Das Laranjeiras, onde, segundo informações, um indivíduo estaria escondendo armas e drogas. Durante buscas no local foram apreendidas uma pistola Imbel calibre 380 com cinco munições intactas, aproximadamente 250 gramas de maconha e uma balança de precisão. O proprietário do ferro velho alvo da ação policial foi detido após assumir ser o proprietário de todo material apreendido.

No bairro São Patrício, militares realizavam operação de abordagens na Avenida Lagoa Juara, quando ao abordar um indivíduo a bordo de um veículo VW/Golf cor prata sem a placa dianteira, foi possível aprender seis unidades de cocaína, sendo quatro pinos e dois papelotes, além de R$130,00.

A última apreensão ocorreu no bairro Gaivotas, durante patrulhamento na Avenida Belo Horizonte, mais precisamente próximo ao campo do bairro. Os policiais da Força Tática, apoiados por militares do K-9 do 5° BPM observaram um grupo de indivíduos que fugiram logo que perceberam a presença da viatura, mas graças à atuação da cadela Pandora foi localizada uma sacola, com 59 buchas de maconha.

Todos os detidos e materiais apreendidos nas diversas ocorrências foram entregues na Terceira Delegacia Regional da Serra.

