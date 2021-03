Dois homens assalta uma unidade de saúde em Manaus

Marcos lima / GDC Habitantes declaram que unidade já foi alvo de assalto outras vezes

Na manhã desta quarta-feira (03), dois homens que ainda não foram identificados, assaltaram a Unidade Básica de Saúde da Família ( UBSF ), que fica no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus . As informações foram apuradas pelo D24am.

De acordo com as informações do tenente F. Prado, atuante na 18ª Companhia Interativa Comunitária ( Cicom ), pelas 09h40 da manhã, dois homens foram até a UBSF pedindo por atendimento médico. Com isso, eles caminharam até a sala de espera e anunciaram o assalto .

“Um deles estava com uma arma, mas não temos como afirmar se era verdadeira ou falsa. Eles levaram todos os pertences das pessoas que estavam naquela unidade é depois fugiram em uma moto de marca Blz, de cor branca. Fizemos as buscas pela localidade, mas não encontramos suspeitos”, declarou o tenente.

Residentes locais, que preferiram não se identificar, ressalta que a unidade de saúde é alvo de constantes assaltos e que locais próximos também são alvos recorrentes.