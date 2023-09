Dois colombianos morrem em grave acidente no Norte do ES

Vítimas seguiam de moto pela Rodovia ES-358, em Linhares, quando colidiram contra um carro que trafegava no sentido contrário

Dois homens morreram em um grave acidente entre a motocicleta em que eles estavam e um carro na noite deste domingo (24). O acidente aconteceu na Rodovia ES-358, que liga Pontal do Ipiranga ao centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo. As informações são do Folha Vitória.

De acordo com a polícia, os dois homens são colombianos. Os nomes e idades não foram divulgados. As vítimas seguiam na moto, no sentido Linhares, quando bateram com a moto contra o carro que trafegava no sentido contrário.

Socorridos do Samu chegaram a ser acionados, mas as vítimas morreram antes mesmo que pudessem ser encaminhadas ao hospital. Os corpos das vítimas foram levados para o Departamento Médico Legal de Linhares.