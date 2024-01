Dois adolescentes são baleados após “roleta-russa”

Adolescente de 16 anos atingiu jovem de 15 durante a “roleta-russa” e depois levou três tiros do irmão do rapaz ferido

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, ficaram feridos após serem baleados na tarde dessa segunda-feira (22/1) enquanto jogavam “roleta-russa”, na cidade de Olímpia, no interior de São Paulo.

De acordo com a Polícia Civil, o rapaz de 16 anos, que tem passagem pela polícia, atirou no rosto do mais novo durante a “roleta-russa”, na casa de um deles, no bairro Santa Ifigênia, e acertou a boca dele. O irmão do ferido, de 19 anos, ao ver o jovem baleado, tomou a arma e atirou por três vezes contra o autor do primeiro disparo.

A Polícia Militar prendeu o rapaz de 19 anos em flagrante por tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo.

Os dois jovens feridos foram socorridos e estão internados na Santa Casa de Barretos, também no interior paulista. O rapaz que levou o tiro na boca ficou internado e será examinado por uma equipe médica, que determinará o procedimento adotado para a recuperação dele. Já o adolescente, que ficou gravemente ferido, passará por uma cirurgia.

O menor infrator tem passagens por furto e roubo em Rio Preto. O suspeito que atirou contra ele foi preso em flagrante e está à disposição da Polícia Civil, que investiga, inicialmente, o crime de posse ilegal de arma de fogo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como tentativa de homicídio e ato infracional de lesão corporal na Delegacia de Polícia de Olímpia.