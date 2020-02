Doenças raras: diagnóstico tardio e custo do tratamento são entraves

Meses, anos ou até décadas sem um diagnóstico. Essa é a realidade de pessoas com doenças raras. O atendimento a esses pacientes foi tema de debate na Comissão de Saúde nesta terça-feira (18). O colegiado recebeu profissionais da área médica e famílias que convivem com a situação e cobram um centro de referência para auxiliar no diagnóstico e tratamento.

A presidente da Associação Capixaba de Apoio às Pessoas com Doenças Raras, Cristiane Alvarenga, defendeu a criação de um centro de referência, pois essa seria uma forma de reunir os profissionais especializados e investir também em capacitação. “A capacitação é fundamental para que os profissionais da área médica consigam diagnosticar doenças raras”, destacou a enfermeira.

A médica Faradiba Serquis falou sobre a carência de algumas especialidades. “Nós temos profissionais trabalhando com doenças raras de forma dispersa. Precisamos organizar melhor essa rede e capacitar os profissionais para que eles consigam diagnosticar essas doenças. Precisamos, por exemplo, de geneticista no apoio ao diagnóstico e temos carência desse profissional no Estado. São mais de 6 mil doenças raras registradas. E muitos profissionais da medicina não têm conhecimento, o que dificulta bastante o diagnóstico”, destacou Faradiba.

Atendimento multidisciplinar

Pacientes com doenças raras demandam atendimento com diferentes profissionais. Fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, além das diversas especialidades da medicina.

“Precisamos entender que um paciente desse tipo demanda um atendimento multidisciplinar. Eu tenho paciente que vai três, quatro vezes ao hospital toda semana. E alguns pacientes têm dificuldades de locomoção. Precisamos estruturar esse atendimento urgentemente”, pediu a cirurgiã plástica Rosalie Torrelio, que desenvolve um trabalho com pacientes que tem a doença rara epidermólise bolhosa.

Alto custo

Outra característica das doenças raras é que o tratamento é de alto custo. Diovana Loriato, mãe de uma criança com Atrofia Muscular Espinhal, destacou que os medicamentos para o tratamento da AME, doença rara, genética e degenerativa, pode custar até R$ 1 milhão em um ano. Uma das propostas é discutir a triagem pré-natal.

“Precisamos discutir a testagem da AME no âmbito do teste do pezinho. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor a resposta do paciente”, disse Diovana.

Rede organizada

A reunião da Comissão de Saúde foi presidida pelo deputado Dr. Hércules (MDB) e contou com a presença do deputado Dr. Emílio Mameri (PSB).

O colegiado decidiu mapear os atendimentos que já existem para pessoas com doenças raras em uma rede organizada.

A Portaria 3.166/2019 do Ministério da Saúde habilitou o Hospital Santa Casa de Vitória como serviço de referência para doenças raras de origem genética. O objetivo do colegiado junto aos profissionais e famílias que militam na área é organizar a rede de atendimento do Estado para, posteriormente, estudar a viabilidade de um Centro de Referência.