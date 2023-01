Documentos confidenciais são encontrados em antigo escritório de Biden

Darren McGee/Office of Governor Kathy Hochul – 06.10.2022 Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden

Documentos confidenciais da época em que Joe Biden era vice-presidente dos Estados Unidos , entre 2009 e 2017, foram encontrados em um antigo escritório do democrata, confirmaram os advogados do atual mandatário norte-americano.

Segundo as informações oficiais, esses materiais estavam dentro de um armário trancado dentro da sala em que ele usava no Penn Biden Center enquanto era professor honorário da Universidade da Pensilvânia.

Os documentos foram localizados em 2 de novembro durante o trabalho para esvaziar a sala e, conforme os advogados, o Arquivo Nacional foi notificado e retirou os materiais já no dia 3 do mesmo mês. Por lei, quando um político deixa o cargo, ele precisa entregar todos os arquivos confidenciais para o Arquivo Nacional.

Ainda conforme os representantes, os textos não estavam sendo alvo de nenhuma investigação do governo e foram devolvidos voluntariamente.

No entanto, a informação caiu como uma bomba para o governo e deputados republicanos , que controlam a Câmara dos Representantes, devem apresentar algum pedido para investigar a situação — já que o Departamento de Justiça investiga o ex-presidente Donald Trump por esconder documentos oficiais que eram alvo de investigação .

A emissora CNN informou, com base em uma fonte ligada a Biden , que o mandatário não sabia da existência desses documentos em seu escritório. Além disso, a emissora informa que os cerca de 10 materiais seriam briefings e memorandos sobre assuntos ligados ao Irã, Ucrânia e Reino Unido.

Fonte: IG Mundo