Documentários produzidos por jovens de Guarapari são exibidos no encerramento do projeto Cinema de Borda

Nesta quinta-feira (21), acontece o evento de encerramento das atividades do projeto “Cinema de borda: na perspectiva da juventude negra”, com uma sessão de cinema gratuita na sede da ONG Crescer Com Viver, na comunidade de Adalberto Simão Nader, em Guarapari. Na ocasião, serão exibidos dois documentários de curta-metragem: “Todos por Tia Flor” e “Crescer com viver”. Ambos foram idealizados e produzidos pelos jovens que participaram da oficina de formação em cinema durante os meses de novembro e dezembro.

A oficina, cujo conteúdo incluiu noções sobre história do cinema, linguagem cinematográfica e realização de filmes documentais, contemplando elaboração de roteiros e produção, foi ministrada por Philipe Fassarella, realizador e produtor cultural da produtora FassArte.

Realizada com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult), a formação foi oferecida gratuitamente e contou com a participação de 17 jovens – superando a previsão inicial de seis participantes. As atividades contaram ainda com o apoio da ONG Crescer Com Viver e do Núcleo de Produção Digital do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) – Campus Guarapari.

Além de compartilharem suas ideias e perspectivas durante a sessão gratuita que acontece nesta quinta-feira (21), os jovens realizadores poderão circular com suas produções em festivais de cinema independente, cineclubes e também nas redes sociais.

O público também poderá participar de uma votação para escolher o melhor documentário, tanto no dia da exibição, quanto na véspera, pelo perfil da FassArte no Instagram – votando por meio de curtidas e comentários. A votação on-line será aberta às 19h desta quarta-feira (20), com término às 19h de quinta-feira (21), quando ocorrem as exibições. Trechos dos filmes estão disponíveis para a votação.

Serviço:

“Cinema de borda: na perspectiva da juventude negra”

Exibição dos curtas “Todos por Tia Flor” e “Crescer com viver”

Quando: 21/12 (quinta-feira)

Horário: às 19h

Local: ONG Crescer Com Viver, Rua Lorraine Santiago, 372, Adalberto Simão Nader, Guarapari

Entrada gratuita

