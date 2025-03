Documentário sobre artesanato de São Mateus terá exibição gratuita no cinema nesta terça

Produção “Mãos e Mentes Mateenses” explora a contribuição do artesanato para a economia local e preservação da memória cultural

O documentário “Mãos e Mentes Mateenses”, que mergulha na vida dos artesãos de São Mateus (ES), terá uma exibição especial e aberta ao público no Cine Ritz São Mateus, marcado para a próxima terça-feira, dia 18, às 14h. O público em geral terá oportunidade de assistir na telona e, após a exibição, interagir com artesãos e parceiros que participaram da produção audiovisual.

Realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo e com apoio da Suzano e da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (ADERES), a produção conta com depoimentos emocionantes de artesãos locais, empresários e entidades que apoiam a cultura e a economia criativa. Empresas e organizações locais também compartilham suas experiências, demonstrando como o artesanato fortalece a economia criativa e a sustentabilidade na região.

Uma das entrevistadas pelo projeto é Rafaela Satiro de Souza Cavalcanti, que atuou como consultora de Relacionamento Social da Suzano no Norte do Espírito Santo. “A companhia está presente há muitos anos na região e tem uma relação próxima e de respeito com os povos tradicionais, respeitando sempre a cultura e os saberes locais. Prova disso, são os projetos incentivados pela empresa em parceria com as associações quilombolas e comunitárias, que fomentam as produções artesanais e o empreendedorismo dentro das comunidades. Esse documentário dá luz ao rico trabalho artesão, que é tão importante para a renda de famílias e para a manutenção de tradições ancestrais”, ressalta Rafaela.

Conforme a produtora Clemia Soares Santana, a exibição também é uma celebração ao Dia do Artesão, comemorado em 19 de março. “Entre os objetivos do projeto está a valorização do artesão; reconhecer a importância dos artesãos na preservação da cultura e na geração de renda; promover a economia criativa e mostrar o impacto do artesanato na mobilização de recursos e na redução do desemprego; e sensibilização do público por meio da aproximação das pessoas do universo do artesanato, reforçando o pertencimento cultural”.

Serviço

Documentário Mãos e Mentes Mateenses

Dia: 18 de Março

Hora: 14h

Local: Cine Ritz São Mateus

Entrada: Gratuita

Acompanhe as atualizações no Instagram: @maosementessm