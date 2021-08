Marcelo de Assis Documentário “Everyone Stares” do The Police será exibido no Canal BIS

A história da lendária banda The Police é revisitada no documentário Everyone Stares: The Police Inside Out , apresentando imagens de bastidores em antigas filmagens registradas pelo baterista Stewart Copeland com sua câmera Super-8 . O especial vai ai ar neste sábado (7), ás 21h30.

Através do seu baú de memórias, a obra relembra a ascensão do fenômeno musical formado por ele ao lado de Sting e Andy Summers.

Everyone Stares: The Police Inside Out estará disponível no ambiente BIS , dentro das plataformas Canais Globo e Globoplay + Canais , no dia seguinte.