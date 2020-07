Doação de Sangue

.

A Polícia Militar do Espírito Santo se solidariza com a causa de seus militares, que está com sua filha, Mariana Barcelos Silva, doente.

Solicitamos o apoio de quem for doador de sangue, que faça doação na homoclínica do Hospital Central, Parque Moscoso- Centro de Vitória.

Doação de de qualquer tipo de sangue.

